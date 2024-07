Ponte a Elsa, approvato piano urbanistico con nuove residenze, parcheggi e aree verdi

Nella seduta consiliare di lunedi 29 luglio 2024 è stato definitivamente approvato il Piano urbanistico attuativo presentato dalla società San Felice e da altri soggetti privati, su un’area che si trova a Ponte a Elsa, al margine sud dell’abitato, nell’ambito compreso fra via XXV Aprile, la SR429 e la fascia di zona agricola posta a fianco del fiume Elsa.

"Questa era un'area edificabile da molti anni, finalmente si concretizza questo intervento - ha sottolineato il sindaco Alessio Mantellassi -. Si sistema una viabilità di questa doppia curva per la quale il Comune ha ricevuto negli anni molte segnalazioni di cittadini preoccupati per la sicurezza stradale. Inoltre verranno realizzati parcheggi di nuova realizzazione e 3mila mq di verde. Riordino della viabilità, decoro e un miglioramento delle aree verdi: questi sono i punti di forza di questo PUA che ora con l'approvazione può proseguire finalmente il suo percorso".

Il piano prevede la realizzazione di edifici ad uso abitativo, un’area a verde attrezzato, con funzione di filtro a contatto con il territorio aperto, spazi ricreativi e di gioco per il tempo libero, un parcheggio pubblico e il prolungamento del tratto stradale di via XXV Aprile. Tutte le opere pubbliche saranno cedute all’amministrazione comunale, compresa un’area da destinare ad Housing sociale, la cui potenzialità edificatoria potrà essere utilizzata dall’amministrazione anche in altro luogo.

Asse centrale di sviluppo è via XXV Aprile, di cui si propone il prolungamento fino all’attuale spazio antistante l’edificio industriale esistente, con sistemazione dello spazio usato, oggi impropriamente, come spazio per la sosta delle auto, prevedendone l’ampliamento e la riqualificazione come parcheggio pubblico vero e proprio.

Verrà realizzata una nuova area a verde pubblico su via XXV Aprile con relativo percorso pedonale e l’attraversamento pedonale sulla strada esistente verrà rialzato al livello del marciapiede (porzione a traffico ridotto e controllato).

Questi interventi mirano a ridurre lo stazionamento dei mezzi pesanti nella parte di strada più prossima al quartiere residenziale e a favorire il collegamento del quartiere residenziale e del giardino lungo via Medaglie d’oro della Resistenza con l’area di verde pubblico attrezzato di progetto che si aprirà a sud, verso la campagna.

Il nuovo tratto di Via XXV Aprile, in particolare l’area terminale per la manovra di fronte alla zona industriale, renderà possibile un più rapido allontanamento del traffico pesante (destinato all’area industriale) dal quartiere residenziale esistente, sgravando quest’ultimo dal traffico.

GLI ALTRI PUNTI DELL’ORDINE DEL GIORNO

4.Convenzione tra i comuni di Empoli e Pontedera per il servizio in forma associata della segreteria comunale. La delibera è stata approvata.

5.Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni: approvazione. La delibera è stata approvata.

6.Programma triennale Opere Pubbliche 2024-2025-2026 - elenco annuale 2024 - 2^ variazione per le annualità 2024 -2025 -2026 ai sensi del d.lgs 36 del 31/03/2023. La delibera è stata approvata.

7.Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024-2025-2026, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del decreto legge n.112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. 1° variazione annualità 2025 – Approvazione. La delibera è stata approvata.

8.Salvaguardia degli equilibri e variazioni di assestamento del bilancio 2024-2026 - art. 175 e 193 d.lgs 267/2000. La delibera è stata approvata.

10.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 3 del 28/03/2024. Approvazione.

11.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 4 del 09/04/2024. Approvazione.

12.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 5 del 30/04/2024. Approvazione.

Sono stati approvati.

13.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli relativa all'adozione progetto "Banca della Terra".

14.Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli relativa all' adozione convenzioni e agevolazioni per una "Palestra sociale ed uno sport diffuso".

Le due Mozioni sono state rinviate.

15.Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle relativo al riconoscimento dello stato di Palestina. È stato approvato.

Questo è il link dove poter consultare la seduta e le relative votazioni: https://empoli.consiglicloud.it/meetings/WFJDc0Uxdjdvdjg9

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa