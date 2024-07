Tre nuovi mezzi per le Pubbliche Assistenze, due sono intitolati ai presidenti onorari Nucci e Nannetti

Pochi giorni fa, in occasione della tradizionale cena dei donatori e dei soccorritori delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, sono stati inaugurati tre nuovi mezzi a disposizione delle attività e dei servizi dell'associazione. I nuovi veicoli comprendono due mezzi destinati alla Protezione Civile e uno destinato ai servizi sociali.

I due mezzi di Protezione Civile sono stati intitolati a due presidenti onorari dell'associazione scomparsi: Ismano Nucci e Luciano Nannetti. Prima del taglio del nastro, al quale hanno partecipato anche le autorità e altre associazioni del territorio, è stata consegnata una targa commemorativa ai familiari dei due presidenti onorari, che hanno ringraziato commossi.

Durante la cerimonia, la presidente Eleonora Gallerini e la vice presidente Emma Stefanelli hanno letto i discorsi che Nucci e Nannetti avevano pronunciato rispettivamente in occasione del centenario e del 120° anno di attività dell'associazione. "Molti giovani volontari non li hanno conosciuti, invece per noi è importante farli conoscere e far capire quello che hanno fatto per la nostra comunità – hanno spiegato -. Stiamo approfondendo la storia della nostra associazione e avremo modo di diffondere meglio anche la loro storia. Intanto stasera abbiamo pensato di farveli conoscere attraverso le loro stesse parole. Far tesoro della nostra storia è importante. Dal passato si può attingere l'esperienza che ci aiuta a progettare bene il futuro".

"Ringrazio di cuore le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino e la presidente per l'invito a questo evento, che è il primo al quale partecipo come delegata dell'Unione - ha dichiarato Simona Rossetti, sindaca di Cerreto Guidi e delegata alla Protezione Civile per l'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa -. Sono contenta e orgogliosa per due motivi: perché con le Pubbliche c'è una collaborazione che ormai va avanti da tanti anni e perché oltre alla festa si inaugurano nuovi mezzi che vanno a rafforzare gli interventi sul territorio".

"Con questi arriviamo a un totale di quasi 40 mezzi – ha aggiunto Samuele Noviello, del direttivo dell'associazione e responsabile della Protezione Civile -. Sono gli ultimi tre arrivati nel parco mezzi. Sono in realtà tre mezzi polifunzionali, perché possono essere usati anche come macchine normali per trasporti semplici così come il mezzo attrezzato che può essere utilizzato, vista la stazza, anche per viaggi più lunghi. Così il furgone di Protezione Civile che anche per la festa di stasera è stato utile per il trasporto delle sedie e dei tavoli dal punto di vista logistico. Quindi possono essere utilizzati anche per altri progetti dell'associazione".

La serata ha rappresentato non solo un momento di festa e condivisione, ma anche un'importante occasione per rafforzare l'impegno dell'associazione nel fornire servizi essenziali alla comunità.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino