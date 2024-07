Consiglio comunale di Montopoli, variazione di bilancio tra gli atti

Il prossimo Consiglio comunale di Montopoli si terrà questa sera, mercoledì 31 luglio, alle 19, in seduta ordinaria, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale, per la discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DELLA SINDACA

2. APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2024

3. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 23 LUGLIO 2024 AD OGGETTO: “VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42, COMMA 4, E 175, COMMA 4, DEL D. LGS. 267/2000 E S.M.I.”

4. BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E CONTESTUALE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE (ART. 193 E ART. 175, COMMA 8, DEL D.LGS 267/2000)

è possibile seguire il consiglio in streaming a questo link

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa