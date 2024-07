FdI Fucecchio, Costagli e Calugi nel consiglio dell'Unione dei Comuni

Si è insediato ieri, martedì 31, nel Palazzo Comunale di Empoli il nuovo consiglio dell'Unione Empolese Valdelsa che in questa consiliatura vede in prima linea per l'opposizione fucecchiese i consiglieri comunali Fabio Calugi e Greta Costagli entrambi eletti con Fratelli d'Italia, ma a rappresentanza anche delle istanze del gruppo di Forza Italia: "Le difficoltà di questo ente sono molte, a partire dal bilancio passando per l'organizzazione delle funzioni associate su cui spicca per importanza e influenza sulla vita dei cittadini quella legata alla Polizia Municipale. Proprio su questo tema il centrodestra fucecchiese si sta battendo da anni affinché il nostro comune possa riappropriarsi di un comando alle dirette dipendenze del Sindaco di Fucecchio. Come circolo fucecchiese di Fdi facciamo un grande in bocca al lupo ai nostri consiglieri nella certezza che sapranno ben operare nell'esclusivo interesse del nostro territorio".

Fonte: FdI Fucecchio