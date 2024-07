Guida con patente sospesa o senza patente, maxi-multe a Firenze

Proseguono i controlli nel territorio del Quartiere 5 da parte del reparto della Polizia municipale Q5 Rifredi a Firenze. Sono stati 25 i veicoli controllati questa mattina con posto di controllo in ingresso città e prefiltraggio in via Pistoiese. A seguito dei controlli è stato sanzionato un 40enne rumeno residente a Firenze alla guida di un autocarro senza patente. Per lui è scattata la sanzione ai sensi del codice della strada per 5.100 euro, con fermo per tre mesi dell'autocarro.

Sempre in via Pistoiese, venerdì scorso è stata sanzionata un'auto di grossa cilindrata con targa tedesca per l’esportazione scaduta da oltre un mese, il che rendeva il veicolo non immatricolato e privo di copertura assicurativa. Sono scattate le sanzioni di 866 euro per l’assicurazione e 430 euro per la violazione al codice della strada, oltre al sequestro del veicolo.

Nel pomeriggio di sabato, invece, una pattuglia in servizio in via di Novoli ha sanzionato un 42enne straniero alla guida di un’auto di grossa cilindrata, che era risultato con patente sospesa a tempo indeterminato per l’azzeramento dei punti. È quindi scattata la sanzione per guida con patente a zero punti per un importo di 168 euro, con l'aggravante della revoca della patente. All’uomo è stata poi contestata un’ulteriore violazione amministrativa quando sul sedile del passeggero gli agenti hanno recuperato e sequestrato 3,8 grammi di hashish.

“Ringrazio la polizia municipale che su tutto il territorio comunale, dal centro ai quartieri, è in campo con la massima attenzione con controlli fondamentali per tutelare la sicurezza dei cittadini sulle nostre strade”, ha detto l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio.