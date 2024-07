Modifiche alla viabilità a Certaldo per lavori all'acquedotto

Per permettere l'esecuzione dei lavori alle conduttore idriche che attraversano via Roma da parte di Acque SpA, a partire da domani, giovedì primo agosto 2024, sono previste alcune temporanee modifiche alla viabilità. In particolare, il primo agosto, dalle 8 alle 17 sarà chiusa al traffico via Roma fra via Ferrucci e via del Castello. Dal 5 al 9 agosto, sarà chiusa al traffico via Roma nel tratto fra l'intersezione con via del Castello e piazza Boccaccio e sarà chiusa al traffico via del Castello a partire dal civico 19.

Di conseguenza, sia il primo agosto sia nei giorni dal 5 al 9 agosto, tutti coloro che dovranno raggiungere il borgo di Certaldo alto per accedere al centro storico, compresi i mezzi di soccorso, dovranno transitare da via delle Mura.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa