New entry per i Lupi, a Santa Croce in arrivo Daimon Maletaj

Daimon Maletaj, classe 2006, è il secondo talento in arrivo da Prato dopo il libero Jordan Civinini.

Pagliai potrà utilizzarlo come schiacciatore laterale, sia in serie B che in Under 19. Giocatore duttile (ha ricoperto anche i ruoli di centrale e opposto) è un altro “reduce” del fantastico secondo posto conquistato dalla Toscana al Trofeo delle Regioni 2022. Gran fisico, 190 centimetri di altezza, ha avuto la “chance” di provare a conquistare qualcosa di importante all’ultimo anno di giovanile ed ha scelto, dalla stagione a venire, di proseguire il proprio percorso con la maglia dei Lupi.

Questo gli darà anche l’occasione di non perdere il treno con il campionato nazionale di serie B, dove completerà un settore “bande” di alta qualità, con protagonisti capitan Colli, Pahor e l’altro pratese Matteini. Sarà una stagione molto importante per lui, da vivere tutta d'un fiato.

"L’ultima stagione mi è servita tanto per crescere in questo ambito anche se non è andata nel migliore dei modi" ha detto Daimon Maletaj. "Sono molto entusiasta di essere un nuovo giocatore di questa grande squadra ed ho aspettative molto alte, non vedo l’ora di iniziare e essere accolto anche da tutti i tifosi molto calorosi già da quel che ho notato in tutti questi anni. Non vedo l’ora di iniziare e far vedere chi sono".

Curriculum sportivo. Daimon Maletaj, classe 2006, ha approcciato la serie B giovanissimo, con Volley Prato, nel 2022-23, reduce da una stagione 2021-22 a dir poco strepitosa, coronata dalla finale del Trofeo delle Regioni conquistata con la selezione Toscana (assieme a Civinini e Menchetti). Due le stagioni ufficiali in prima squadra, l’ultima culminata purtroppo con una retrocessione.

Fonte: Lupi Santa Croce - Ufficio Stampa