La Codyeco Lupi sogna la Coppa Italia: a Santa Croce la sfida con Firenze Volley

Grande attesa, a S. Croce sull’Arno, per la trasferta di Firenze che chiuderà il girone di andata. Si giocherà al mitico Pala Mattioli di via Benedetto Dei, sabato 18 gennaio, ore 19.00. Al di là del valore intrinseco dei punti, e delle dinamiche del campionato, per la Codyeco Lupi sarà importante vincere per blindare la vetta e guadagnare così l’accesso alle fasi finali della Coppa Italia di categoria. Centrare la qualificazione vorrebbe dire portare a casa il primo obiettivo stagionale, questo i ragazzi di Pagliai e Bocini lo sanno bene e sicuramente daranno tutto in campo per poter festeggiare il traguardo il fischio finale.

La Codyeco si è guadagnata la possibilità di essere padrona del proprio destino con una striscia impressionante di vittorie, una marcia spedita che l’ha portata a recuperare i punti persi nel momento di flessione tra la quinta e la settima giornata di campionato. Una prova di forza che si è concretizzata sia nella maturità con cui i biancorossi hanno affrontato le squadre di medio-bassa classifica, sia nel coraggio mostrato su campi ostici come Camaiore e La Spezia, dove tante altre “big” sono scivolate. Vincere a Firenze non sarà semplice, niente lo è in questo torneo di serie B, ma consentirebbe di arrivare alla nuova sosta con il vento in poppa e perfezionare il recupero degli infortunati prima del rush decisivo del girone di ritorno, con derby e scontri diretti in programma già nelle prime giornate.

La partita di queste è la gara tipica dell'"ex" per il libero Duccio Bini, che nelle palestre fiorentine e con quella maglia si è formato ed è cresciuto. I padroni di casa, allenati da coach Mario Giglio, hanno conquistato la promozione ai playoff, al termine della passata stagione. La classifica non sorride ancora ai padroni di casa ma a grande monito per tutti c’è il risultato dell’ultima gara interna disputata dai gigliati al Pala Mattioli: 3-0 ad Ama S. Martino Reggio Emilia. Un motivo in più per approcciare questo turno con la "cresta" bassa e la guardia alta.

Arbitri dell’incontro: Luigi De Luca, Giovanni Rocchi

Live Streaming: la diretta della gara sarà disponibile sul canale YouTube: Lupi Volley TV

Roster:

Firenze Volley: 1 Grossi Matteo, 5 Coletti Gabriele, 6 Mazzinghi Filippo, 7 Tung Matteo, 8 Nuti Alessio, 9 Coletti Alessandro, 10 Benini Davide, 14 Gasser Isidor, 15 Baldanzi Lapo, 16 Braito Autari, 17 Ceccherini Alessio (L), 19 Baldanzi Giovanni (L), 20 Pontillo Alessio. All. Giglio Mario 2^ All. Desirè Guido

Codyeco Lupi S. Croce: 1 Civinini Jordan (L), 2 Baldaccini Niccolò (L), 3 Maletaj Daimon, 4 Camarri Lorenzo, 5 Baldini Tommaso, 6 Pieri Iacopo, 7 Colli Leonardo (k), 8 Matteini Alessio, 9 Simoni Francesco 10 Da Prato Francesco, 11 Caproni Lorenzo, 15 Mignano Matteo 17 Pahor Mitja, 31 Bini Duccio, 38 Attuoni Filippo. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

La giornata (15^ andata)

Sacmagroup Cecina-NPSG La Spezia

VVF Marconi Reggio Emilia-UPC SHD Camaiore

Toscanagarden Castelfranco-CUS Genova

Firenze Volley-Codyeco Lupi S. Croce

Isomec Inzani Parma-Kerakoll Sassuolo

Invicta Grosseto-Gruppo Lupi Pontedera

riposa: Beca Tensped Modena

Fonte: Ufficio stampa

