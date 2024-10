Prima trasferta e prima vittoria da tre punti per la Codyeco Lupi Santa Croce a Genova

C.U.S. Genova-Codyeco S. Croce 1-3

Parziali: 25-21, 22-25, 23-25, 22-25

C.U.S. Genova: Grillo, Bargi 11, Comitini, Tomà 6, Zappavigna, Cassone 5, Archetti 12, Rampa, Gobbi, Merlet 12, Poggio 18, Ricceri, Coppolecchia 4, Campi. All. Schembri Fabrizio 2^ All. Pampuro Paolo

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini (L), Baldaccini, Maletaj, Camarri, Baldini, Pieri, Colli 14, Matteini, Simoni 13, Da Prato 1, Caproni 9, Mignano 5, Pahor 12, Attuoni 10. All. Pagliai Alessandro 2^ All. Bocini Luca

Arbitri: Letizia Verzoni e Benedetta Gennari.

La Codyeco S. Croce torna da Genova con tre punti in tasca, frutto di una gara sicuramente ben interpretata a livello agonistico. Non è stata partita da palati fini, ma raramente lo saranno in serie B. Azioni lunghe, difese a ripetizione, giocate “sporche”, tanti errori a tabellino, ma in definitiva anche spettacolo, adrenalina e coinvolgimento. I Lupi, dopo un set di ambientamento e assestamento, sono scesi in battaglia e hanno giocato a viso aperto contro una buona squadra, organizzata, con individualità di rilievo come l’opposto Poggio, ex compagno di Simoni a Trento.

Bella la cornice di pubblico, al Palazzetto Universitario di viale Gambaro, con buona rappresentanza di tifosi Lupi, guidati dalla Curva Parenti, presente con striscioni, tamburi e bandiere per questa “prima” stagionale della Codyeco in trasferta. Un sostegno che è stato molto importante dato il tipo di gara, correttissima ma ad alta tensione emotiva.

I tre punti tengono la squadra di Pagliai tra le migliori, in attesa del derby di sabato prossimo contro Castelfranco, altra partita da affrontare a gas aperto, vietata ai deboli e non solo di cuore.

Tornando alla partita di Genova: Codyeco in campo con Mignano-Da Prato, Colli-Pahor, Simoni-Caproni, Baldaccini e Civinini ad alternarsi nel ruolo di libero. CUS Genova con Cassone al palleggio, Poggio opposto, Bargi e Merlet al centro, Tomà e Archetti in banda, Gobbi e Rampa liberi.

1set. Il primo break è dei Lupi con una “pipe” di capitan Colli, che replica subito al servizio, 3-6. Gran muro di Caproni su Archetti, 7-10. I locali giocano con grande ardore agonistico e approfittano di un paio di imprecisioni biancorosse per portarsi in parità, 11-11. Un ace di Bargi e un attacco di Poggio in contrattacco consentono al CUS di guadagnare il primo vantaggio della gara. Time-out di Pagliai. Al rientro un muro di Merlet su Simoni fa scivolare la Codyeco a -3. Momento difficile per i biancorossi, con la panchina che prova la carta Attuoni. L’esordiente classe 2006 prende subito un muro, 17-16, ma Genova riprende margine con Tomà e un attacco di prima intenzione di un incontenibile Merlet. I Lupi tornano a ringhiare, muro di Mignano per il 22-18, poi sul 23-19 entra Camarri in servizio per Caproni, ma a chiudere sono i padroni di casa, 25-21.

2set. Codyeco riparte con Attuoni in diagonale con Mignano. Un monster block di Simoni vale il 3-4, poi sbaglia Poggio per il doppio vantaggio. Altro muro di Pahor, 8-9, i biancorossi lottano su tutti i palloni nonostante qualche imprecisione e con un contrattacco dello stesso Pahor volano a +3. Coach Schembri corre ai ripari inserendo Coppolecchia per Tomà. La battuta biancorossa inizia a far male. Ace di Pahor per il 10-14. Colli fa ruotare la P1, 14-17, poi arriva super Simoni e prende un muro in cielo per il 18esimo punto. Ancora Pahor e Caproni: strada chiusa per Merlet e 15-20. La panchina di casa ricorre al discrezionale. Genova si avvicina con un muro di Poggio, poi è Bargi a prendere Colli. 21-22. Time-out Pagliai. Al rientro Colli si riscatta subito, 21-23. Ancora punto CUS ma Poggio sbaglia la battuta dopo il secondo discrezionale di Pagliai: la chiude il capitano biancorosso. 22-25.

3set. Non si può dire che sia una gara noiosa. L’inizio del terzo set è una bolgia, con Pahor a esultare sotto i tifosi per il 4-6. Attuoni picchia anche da seconda linea, 5-7. Un muro di Poggio, davvero gran giocatore, consente ai suoi di recuperare subito il punteggio, 8-8. L’equilibrio si rompe di nuovo sul 15-13 ma a favore dei liguri. Momento delicato per i Lupi che la riprendono trovando con il giovane Attuoni il punto del 17-17. Classico set tiratissimo spartiacque in una gara molto equilibrata. Ancora un punto del giovane opposto, in battuta segna il 19-20 per i Lupi. Bargi mette le manone su una rigiocata di Pahor, 20-20. Preziosissimo il block-out di capitan Colli 21-22, poi Mignano chiude Poggio nei tre metri, doppio vantaggio. Coppolecchia accorcia, 22-23, ma sciupa tutto mettendo in rete la battuta. Dopo il prevedibile time-out cussino, il primo set-point lo annulla Archetti, svicolando dal muro a tre, ma il secondo lo inchioda a terra Attuoni e i Lupi completano il sorpasso: 1-2.

4set. Il parziale, non c’è bisogno di sottolinearlo, è combattuto, ancora una volta, palla su palla. Il primo break interessante è di marca Codyeco: Simoni spazzola le mani a Merlet, 9-12. I biancorossi difendono il vantaggio insistendo tantissimo sul gioco al centro, con Caproni e lo stesso Simoni puntualissimi. Genova, però, rientra, sfruttando un turno di battuta di Tomà. 18-18 tutto da rifare. Dopo l’opportuno time-out di Pagliai, un doppio muro di Simoni (18-20) da ossigeno ai Lupi. Il “tempo” a questo giro lo chiama il CUS. Colli chiude d’astuzia uno scambio infinito, mentre Maletaj avvicenda Pahor a muro. Sul 20-23 il side-out decisivo è di Attuoni. Quattro match-point. La squadra di Schembri riesce ad annullare i primi due, sul terzo chiude Caproni.

Fonte: Lupi Pallavolo - Ufficio stampa

