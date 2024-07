Salviamo la Collina dal Cemento: "Partecipiamo all'assemblea comunale per il bene di Sovigliana"

Il Comitato Salviamo la Collina dal Cemento sarà presente domani 1° agosto all’Assemblea comunale sui progetti RSA, Casa Matilda e Ambulatorio Diagnostico, alle ore 21.15 presso la Casa del Popolo di Sovigliana. Il Comitato inviata tutta la cittadinanza a partecipare e informa che in tale occasione continuerà la raccolta firme che accompagnerà l’osservazione al Piano Operativo con la quale sarà chiesto di non cementificare la collina di Sovigliana (zona via Grocco/via Murri) e di salvare la pineta presente.

Nel frattempo, lunedì 29 luglio si è svolta l’Assemblea di presentazione delle linee strategiche adottate dal Comune di Vinci nel Piano Operativo. Sono stati illustrati gli interventi di trasformazione del tessuto urbano e rurale previsti a fini residenziali e alcuni interventi a fini produttivi/artigianali.

Forti perplessità sono state sollevate dai cittadini presenti circa le nuove edificazioni residenziali previste per la frazione di Spicchio. Infine, un grande assente: il Comune ha evidentemente ritenuto che nel processo di informazione e partecipazione della popolazione al Piano Operativo, il passaggio di 4,6 ettari di terreno agricolo (con 12.000 mq di nuovi capannoni) per espansione delle Industrie Bitossi non fosse degno di nota. Ma è proprio così?