Aperture estive negozi alimentari di Montespertoli, la guida del Comune

Agosto è iniziato e con l’avvicinare delle ferie estive l’Amministrazione comunale ha fatto il punto con le attività commerciali per dare l’informazioni a cittadini e turisti. Come ogni estate la criticità si aggira intorno a ferragosto. Di seguito sono riportati i dettagli sugli orari di apertura dei negozi di alimentari a Montespertoli:

Capoluogo:

- COOP: aperta lun-sab 08:00 - 20:00, dom 08:00 - 12:30. Chiusa il 15 agosto.

- La Bottega del Fornaio: chiuso per ferie dall'11 agosto al 1 settembre.

- La Panetteria di Nencioni Simone: attualmente in ferie, riapre il 6 agosto.

- I Piaceri del Pane: chiuso per ferie dal 5 agosto al 2 settembre.

- Cirri Averardo: chiuso per ferie dal 4 al 19 agosto.

- La Frutteria di Cianti Laura: sempre aperta, domenica solo la mattina. Aperta il 15 agosto.

Frazioni:

- Il Forno di Ortimino (Ortimino): chiuso per ferie dal 13 al 26 agosto.

- Bar Alimentari Cianti Silvano (Botinaccio): sempre aperto.

- Gastronomia Latini (Martignana): sempre aperto. Il 15, 16 e 17 agosto aperto solo la mattina.

- Alimentari Scarselli (Anselmo): chiuso per ferie dal 15 al 18 agosto.

- Alimentari Di Lorenzo (Baccaiano): sempre aperto, la mattina del 15 agosto aperto.

- Bar Alimentari Il Ponte (Fornacette): sempre aperto.

- Alimentari Lucignano (Lucignano): sempre aperto, chiuso il 15 agosto.

- La Botteghina (Ortimino): sempre aperto, chiuso il 15 agosto.

- La Bottega di San Quirico (San Quirico in Collina): sempre aperto la mattina, aperto la mattina del 15 agosto.

- Alimentari 2G di Giorgini F. (Baccaiano): sempre aperto, aperto il 15 agosto.

- Bar Alimentari Tabacchi La Collina (San Quirico in Collina): sempre aperto, aperto la mattina del 15 agosto.

Presso l’Ufficio Turistico di Montespertoli sarà esposto il calendario delle aperture dei negozi alimentari per il mese di agosto, un servizio utile per i turisti e i residenti che vogliono organizzare al meglio le proprie spese durante le vacanze. L'Ufficio Turistico è aperto dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 13:00. Il mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica pomeriggio è aperto anche dalle 16:00 alle 19:00.

Fonte: Comune di Montespertoli