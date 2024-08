Carmignano d'agosto: gli orari degli uffici comunali

La piscina comunale a Comeana resterà chiusa da lunedì 5 agosto a lunedì 2 settembre; la biblioteca “Aldo Palazzeschi” a Seano osserverà la chiusura feriale dal 5 al 24 agosto; chiuso per l’intero mese di agosto lo Spazio giovani di Comeana, lo sportello Sori di Carmignano e lo sportello Diritti degli animali e tutela del decoro urbano; regolarmente aperto invece in agosto lo Sportello Arti, (mercoledì, 9-13) e lo sportello Nara mercoledì 7 agosto ma non il 21 agosto.

Chiusure sportello Sos digitale-progetto Bottega della salute: Palazzo comunale, dal 26 al 30 agosto nei giorni di apertura mattutina, e fino al 15 agosto nei giorni di apertura pomeridiana; Misericordia Comeana: fino al 15 agosto; Bacchereto: sportello chiuso fino al 15 agosto; Spazio Giovani di Comeana: dal 26 al 30 agosto; biblioteca comunale Seano: chiusura nell’ultima settimana di agosto; Poggio alla Malva: fino al 15 agosto. Per gli orari e i giorni di apertura delle diverse sedi dello sportello Sos digitale consultare l’apposita pagina dedicata sul portale del Comune: www.comune.carmignano.po.it

Orari agosto uffici comunali: Protocollo e servizi demografici, fino al 15 settembre, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; fino al 31 agosto, il lunedì e giovedì, dalle 8.30 alle 12.30, aperti gli altri uffici comunali: Segreteria e affari generali, Servizi finanziari, tributi e personale, Ufficio scuola e servizi sociali, Ufficio lavori pubblici, manutenzione, ambiente e patrimonio, Ufficio Cultura, turismo, attività produttive, sport, comunicazione, politiche giovanili e pari opportunità, Ufficio urbanistica, edilizia, Ufficio Suap.

Polizia Municipale: orario ordinario: lunedì dalle 9 alle 13,00 e dalle 15 alle 18,00, giovedì dalle 9 alle 13 (si consiglia di telefonare per appuntamento: 055/8750279-283)