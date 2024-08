"Ferruccio Busoni cittadino del mondo", a Empoli il convegno internazionale con due concerti

Proseguono gli eventi organizzati dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni per celebrare il centenario della scomparsa del celebre compositore, pianista, direttore d'orchestra, pensatore, teorico musicale e insegnante nato a Empoli nel 1866. Il prossimo appuntamento in programma è il Convegno internazionale di studi musicologici “Ferruccio Busoni: il poliglottismo musicale di un cittadino del mondo” che si svolgerà al Cenacolo degli Agostiniani nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2024.

Il convegno si pone come obiettivo quello di investigare lo spirito schiettamente cosmopolita che caratterizzò la vicenda biografica di Ferruccio Busoni e non intende limitarsi ad accogliere interventi di esclusivo carattere musicologico ma auspica di poter delineare, per la prima volta, il profilo dell’uomo Ferruccio Busoni, dell’intellettuale, del testimone partecipe del tempo in cui visse. La vita del musicista è scandita da numerosi viaggi e trasferimenti di residenza ed egli, in ogni occasione, riuscì sempre a porsi come un osservatore attento, entrando in sintonia con realtà culturali e intellettuali profondamente eterogenee. Busoni fu il primo pianista di fama intercontinentale, da Los Angeles a Mosca, un pioniere del concertismo negli Stati Uniti il cui spirito travalicò sempre i confini geografici nell'immaginare un mondo senza barriere nell’accezione più attuale e inclusiva del termine.

Il primo agosto è il termine ultimo per presentare le proposte di relazioni e interventi riguardo il tema esposto. Nelle proposte inviate dovranno essere indicati: titolo dell’intervento, abstract di massimo 1500 battute spazi inclusi, il nome dell’autore, eventuale ente di appartenenza, indirizzo e-mail del proponente, attrezzature tecniche necessarie all’esposizione. Alla proposta dovrà essere allegata una breve biografia del relatore.

L'intervento dovrà̀ avere una durata massima di 20 minuti (non sarà possibile inviare più di un abstract).

Le proposte dovranno essere inviate a csmfb@centrobusoni.org e dovranno avere per oggetto “Call for papers - Busoni” entro e non oltre oggi, giovedì 1° agosto 2024. Gli interventi selezionati saranno comunicati agli interessati entro lunedì 2 settembre.

Le lingue del convegno sono l’italiano e l’inglese. È prevista la pubblicazione degli atti del convegno.

Per informazioni e chiarimenti potete contattare la segreteria del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni ai seguenti recapiti: csmfb@centrobusoni.org – 0571.711122 / 373.7899915.

I CONCERTI

All'interno della cornice del Convegno sono previsti due interventi musicali.

La pianista, musicologa e teologa di fama internazionale Chiara Bertoglio presenterà la sua ultima incisione discografica, l'esecuzione di tutte le trascrizioni di Bach elaborate da Busoni dal titolo "Bach & Italy, vol. 6 – Bach-Busoni. Complete Transcriptions, Arrangements and Contrapuntal Piano Works". La raccolta di quattro cd ricchi di inediti, prodotta dalla Da Vinci Classics e pubblicata nel 2023, vuole essere una vera e propria enciclopedia dell'incredibile lavoro di trascrittore di Busoni per l'esecuzione su pianoforte delle opere che Bach compose per organo ed altri strumenti musicali.

Andrea Severi, pianista collaboratore del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, accompagnerà un selezionato gruppo di voci maschili del Coro del Teatro fiorentino nell'esecuzione di "Primavera, Estate, Autunno, Inverno" di Ferruccio Busoni. Le quattro liriche furono pubblicate dall'editore Lucca di Milano nel 1882. Ferruccio Busoni le scrisse proprio in quell'anno, quando si trovava a Poggio San Giusto, durante un soggiorno estivo, ospite di Pietro Bini, dedicatario dell'opera.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa