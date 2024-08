Nuove assunzioni a Santa Maria a Monte all'ufficio tecnico

Continua il potenziamento degli Uffici del Comune di Santa Maria a Monte avviato a inizio anno. Dopo le due nuove assunzioni al Settore 2 e al Settore 5, ad agosto entreranno in servizio due nuove figure all’Ufficio Tecnico.

“Si tratta di una misura necessaria a stabilizzare i carichi di lavori negli Uffici” – spiega il Sindaco Manuela Del Grande :– Abbiamo dovuto ovviare alla mancanza di personale di questi ultimi anni, andando ad agire sulle specificità, cercando profili più ricercati, quindi tecnici adatti ad affrontare le nuove sfide di oggi e domani. L’ufficio Tecnico era andato in contro ad una veloce perdita di personale a seguito di pensionamenti e trasferimenti di soggetti verso altri Enti. Nei giorni scorsi era apparso sulla stampa un articolo in cui il PD attaccava duramente e in maniera strumentale il Servizio Edilizia Privata chiedendo la ridistribuzione del personale con il Servizio Lavori Pubblici, ignorando completamente che la distribuzione era già in essere da tempo e, soprattutto, che era stato bandito un concorso per assunzione immediata di nuovi tecnici, al fine di risolvere le difficoltà lamentate da una limitata schiera di tecnici. Nonostante la carenza di personale, l’ufficio ha comunque cercato di rispettare i tempi richiesti dalle pratiche e rispondere velocemente ai cittadini, limitando disagi".

"Quest’amministrazione crede e investe in un personale solido, preparato e stabilizzato – continua il Sindaco - e non intende affidare uffici a stagisti temporanei come suggerisce il PD. Il percorso per rinforzare la pianta organica dell’ente era già iniziato nei mesi scorsi e l’intenzione è quella di continuare anche adesso".

“La nostra volontà è inserire un numero di persone addette, sufficienti a soddisfare i bisogni dei cittadini, perché il Comune funziona con il personale interno – conclude Manuela Del Grande -solo così è possibile concretizzare i progetti e le idee”

Fonte: Ufficio stampa