Vespa Club Empoli, un quarto di secolo festeggiato sotto le stelle

Il Vespa Club di Empoli ha scelto di festeggiare un importante traguardo insieme a Fattoria Dianella 1: ben 25 anni di collaborazione e di passione condivisa per le Vespe. La serata speciale è stata celebrata durante l'evento annuale "Dianella 1 sotto le stelle in vespa", un momento unico che ha permesso ai soci del club di trascorrere del tempo insieme, sorseggiando vino dell’azienda Fattoria Dianella 1 e ammirando il suggestivo panorama dei loro cipressi.

La passione per le Vespe ha unito le due realtà, creando un legame solido e duraturo che ha resistito al passare degli anni. È stata un'occasione per rinnovare la collaborazione e per festeggiare insieme un anniversario così significativo.

Il Vespa Club di Empoli e Fattoria Dianella 1 ringraziano di cuore tutti i partecipanti per aver reso ancora più speciale questa serata e si augurano che la collaborazione e l'amicizia possano continuare a crescere nel tempo.