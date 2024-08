'We Care Empoli', la Misericordia annuncia la seconda edizione

Dopo il successo della prima edizione lo scorso settembre, la Misericordia di Empoli annuncia il ritorno in piazza Farinata degli Uberti per la seconda edizione dell'evento benefico "We Care Empoli": la cena di beneficenza aperta a tutti i cittadini, e dedicata a raccogliere fondi a favore di attività rivolte alla comunità del territorio empolese. Quest’anno l’evento si terrà lunedì 16 settembre e sarà destinato a sostenere “FIORI DI VETRO - Organizzazione di Volontariato per l’Autismo” di Empoli, fondata nel 2014 da genitori di ragazzi autistici e impegnata a promuovere iniziative di incontro e sostegno per i ragazzi e le loro famiglie.

La Misericordia da secoli è un baluardo di carità, sostegno e conforto per tutti: una mano tesa verso gli ultimi e i più bisognosi, valori che la guidano ancora oggi nelle missioni quotidiane al servizio degli altri con dedizione e generosità. Ma la partecipazione e il sostegno di tutti è fondamentale per dare forza e valore a ogni gesto, per questo l’Arciconfraternita empolese invita caldamente tutti i cittadini a dare un contributo e le aziende del territorio ad aderire come sponsor a questa nuova edizione della manifestazione.

We Care Empoli lo scorso anno ha portato in piazza oltre 500 persone e una cinquantina di imprese, dimostrando un forte impegno verso le iniziative benefiche locali. “La partecipazione di tutti è cruciale- sottolinea il Governatore della Misericordia di Empoli Francesco Pagliai- non solo per il successo dell'evento, ma anche come gesto concreto di solidarietà verso la comunità empolese. Ringraziamo da subito i due main sponsor, Fondazione Sesa e Banca Cambiano, e speriamo che il loro virtuoso esempio sia seguito da molte altre realtà imprenditoriali del nostro territorio. La manifestazione rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e condivisione su un tema significativo come l’autismo, a cui la Misericordia è particolarmente vicina grazie a varie esperienze passate. L'autismo influisce sulla comunicazione, le relazioni sociali e il comportamento delle persone, c’è bisogno del sostegno di tutti per supportare l’associazione Fiori di Vetro”.

Per aderire a questa iniziativa o per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Misericordia di Empoli via email all’indirizzo eventi@misericordia.empoli.fi.it o chiamare il numero 0571 7255.

Fonte: Misericordia di Empoli