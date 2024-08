Letture ad alta voce, giochi e laboratori alla "Biblioteca di Serravalle"

Proseguono gli appuntamenti all’aria aperta con la “Biblioteca di Serravalle” senza dimenticare l’incontro creativo con il gruppo Sferruzza Sferruzza del martedì pomeriggio, alle 16, al parco di Serravalle, area Green bar. Tra una iniziativa e l’altra, si ricorda l’orario estivo della biblioteca e di Palazzo Leggenda.

LA BIBLIOTECA DI SERRAVALLE - Tutti i martedì e giovedì dalle 17 alle 20, davanti al laghetto, letture ad alta voce, accompagnate anche talvolta dalla musica, punto prestito, giochi, letture e laboratori per bambine, bambini, ragazzi e ragazze, sia per più piccoli che per i più grandi. Le iniziative proseguiranno fino al 12 settembre con chiusura nel periodo 12-25 agosto. Per informazioni: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it,, 0571 757873.

FOCUS ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA – Per il mese di agosto, la biblioteca sarà aperta dal primo al 10 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.30, dal 12 al 25 agosto resterà chiusa e riaprirà dal 26 al 31 agosto, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30. A settembre tornerà l’orario invernale: il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

ORARIO ESTIVO PALAZZO LEGGENDA - Nel mese di agosto, invece, dal 1 al 10 agosto, il lunedì chiuso, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì, dalle 17 alle 20 spazio a ‘La biblioteca di Serravalle’ e il sabato chiuso. Dal 12 al 25 agosto chiusura completa e si riprende dal 26 al 31 agosto, il lunedì chiuso, dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì pomeriggio, dalle 17 alle 20, prosegue ‘La biblioteca di Serravalle’, il sabato chiuso.

A settembre invece: dal primo al 15 settembre, il lunedì chiuso, martedì dalle 9 alle 13, mercoledì dalle 14 alle 19, giovedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 14 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. Il martedì e giovedì, dalle 17 alle 20, l’appuntamento è con ‘La biblioteca di Serravalle’.

