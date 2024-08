Montelupo Fiorentina, Villa Medicea: insediata la commissione speciale

C’è una convergenza da parte di tutte le forze politiche del Consiglio Comunale sulla strategia di valorizzazione della Villa Medicea dell’Ambrogiana.

Una volontà che è stata espressa chiaramente nell’ambito dei lavori della “Commissione speciale Villa Medicea” presieduta da Federico Pavese e di cui fanno parte i consiglieri Metteo Donzelli, Martina Meoli, Gabriel Videtta, Francesco Polverini (capogruppo “Montelupo è partecipazione”).

Presenti alla riunione anche il sindaco Simone Londi, l’assessora alla cultura Aglaia Viviani, la capogruppo di “Montelupo nel Cuore” Maddalena Pilastri, il capogruppo di maggioranza Simone Baldi, l’ex sindaco Paolo Masetti e la presidente della commissione nel corso del precedente mandato, Deanna Giachi.

Masetti ha illustrato lo stato dell’arte e il punto al quale siamo arrivati nel corso del suo mandato.

Il recupero della Villa, come è noto, può contare su oltre 2 milioni di euro finalizzati ad interventi strutturali e su 12 milioni di euro del Ministero della Cultura a cui si aggiungono altri 12 milioni di euro delle Regione Toscana.

Nell’attesa che si definiscano i passi concreti per l’attuazione del progetto, la Commissione sarà impegnata a promuovere iniziative di valorizzazione del luogo attraverso incontri di approfondimento che tocchino i diversi momenti storici della Villa: il ruolo dei Medici, le ricerche scientifiche e le vicende dell’ospedale psichiatrico giudiziario.

Intanto l’amministrazione ha anche avviato un’interlocuzione con il delegato della sezione Unesco di Vinci e Fai, Paolo Sani, al fine di promuovere iniziative specifiche dedicate alla Villa dell’Ambrogiana.

«Il recupero della Villa Medicea è strategico per Montelupo e per tutto il territorio. Un progetto questo che è destinato a mutare l’assetto del nostro Comune. Si tratta di un luogo di portata storica, culturale e sociale indubbiamente significativa e di enormi potenzialità da un punto di vista turistico. Per questo, pur ciascuno con le proprie specificità, intendiamo lavorare per raggiungere un obiettivo ambizioso, ma non così lontano. Il ruolo della Commissione sarà quello di sostenere il percorso politico e amministrativo e promuovere iniziative di valorizzazione. Il lavoro svolto fin qui è stato davvero importante. Auspichiamo nel prossimo futuro di poter ospitare a Montelupo i diversi soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione del progetto», è la dichiarazione congiunta del sindaco Simone Londi e del presidente della Commissione Federico Pavese.

Fonte: Ufficio Stampa