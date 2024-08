Sito web istituzionale, arriva lo Sportello telematico a Certaldo

Novità in arrivo per il sito web istituzionale del Comune di Certaldo. A partire da oggi, venerdì 2 agosto 2024, il sito comune.certaldo.fi.it presenta una suddivisione dei contenuti più strutturata, cambia alcune funzionalità e ne ospita di nuove, grazie a un adeguamento dell'infrastruttura alle nuove linee guida Agid e grazie alla messa online dello Sportello telematico. Si tratta di un vero e proprio nuovo servizio online offerto dal Comune di Certaldo: permette ai cittadini utilizzando lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale), la CNS (Carta nazionale dei servizi) o la CIE (Carta d'identità elettronica) di compilare pratiche e presentare istanze direttamente online, senza doversi recare agli sportelli comunali. Di fatto, il sito web rinnovato e l'attivazione dello Sportello telematico rappresentano un ulteriore passo in avanti nella transizione digitale del Comune di Certaldo. Questo intervento è stato finanziato grazie alla misura 1.4.1 del PNRR.

Al link https://sportellotelematico.comune.certaldo.fi.it , raggiungibile cliccando sul pulsante 'Sportello telematico polifunzionale' presente sulla homepage del sito web del Comune, sono presenti tutti i servizi per i quali è possibile utilizzare lo Sportello telematico, accessibile anche dalle pagine dei servizi stessi: per effettuare la procedura, al cittadino interessato basterà individuare la pratica desiderata, accedere al portale autenticandosi con la propria identità digitale utilizzando SPID, CNS o CIE, compilare la domanda e inviare i moduli direttamente online. Le pratiche già inviate o salvate in bozza sono disponibili nella propria area personale.

Sul nuovo portale è presente anche la sezione 'Faq', dove è possibile trovare le risposte alle domande che vengono più frequentemente poste da chi utilizza il portale e i suoi servizi per la prima volta. Altrimenti, i cittadini che volessero saperne di più sullo Sportello e sulle modalità di utilizzo potranno rivolgersi anche agli operatori del Centro di facilitazione digitale "Amico digitale", negli spazi della Misericordia di Certaldo in via Alighieri 2/4: il centro, avviato grazie a risorse PNRR, dal 5 al 23 agosto resterà chiuso, per riprendere le attività da lunedì 26 agosto con il consueto orario (lunedì e mercoledì 13 - 19; martedì, giovedì e venerdì 9-13).

Fonte: Ufficio Stampa