Il mercato dei Lupi Santa Croce chiude con il botto: ecco il centrale Francesco Simoni

Il mercato dei Lupi Santa Croce chiude con il botto. La Società, per completare e valorizzare il roster allestito in estate, ha perfezionato il movimento in entrata di Francesco Simoni, centrale trentino, classe 1999, lo scorso anno in organico a Castelfranco. Gran fisico, 198 centimetri (fonte Lega Volley), Simoni si è formato nella prestigiosa accademia del Trentino Volley. Studente modello, laureato in Scienze e Tecnologie Biomolecolari, ha proseguito la carriera accademica in Unipi, magistrale in Biotecnologie Molecolari. Successi universitari a parte, è un gran giocatore. Premiato come miglior centrale alle finali della Coppa Italia di B 2024, ha avuto un rendimento molto alto proponendosi come uno dei migliori interpreti del ruolo nella difficile categoria nazionale. Sposterà gli equilibri al centro della rete, sia a muro che in attacco.

DICHIARAZIONI

“La mia ultima stagione, all’Arno Volley, è andata molto bene sia a livello di squadra sia a livello individuale: siamo arrivati secondi in coppa Italia, dove sono riuscito a prendere il premio di miglior centrale della competizione e abbiamo sfiorato la promozione in A3, vedendola sfumare solo all’ultima partita. Arrivo ai Lupi con la consapevolezza di trovare un ambiente e un’organizzazione da serie A, oltre ad una squadra molto competitiva sulla carta. Le aspettative devono essere quelle di riuscire a fare un buon campionato, ma lo spirito giusto sarà affrontare ogni singola partita al massimo della concentrazione, perché il girone è ricco di squadre molto forti. Non vedo l’ora di cominciare e di poter incontrare tutti i tifosi al Palazzetto!”.

CURRICULUM

Francesco Simoni nasce il 9 settembre 1999 a Trento. Cresce pallavolisticamente in quella gran fucina di talenti che è Argentario Calisio Volley, dove tra il 2015 e il 2018 ha la possibilità di debuttare nei campionati nazionali. Chiamato dall’Itas Trentino, affronta la serie B nella stagione 2018-19, dividendosi con la prima squadra di A1. Nelle due successive annate fa esperienza in A3 con UniTrento, ma continua a disputare i campionati giovanili con la maglia dell’Itas. Nel 2022-23 torna vicino casa e affronta la serie B con i Miners, formazione dell’hinterland trentino. Una volta conseguita la laurea, ecco lo sbarco in Toscana, a Castelfranco, sotto le sapienti mani di coach Mattioli. Finale di Coppa Italia di B, con premio miglior centrale, finale play-off per la A3, persa di un soffio: questi i risultati che il talentuoso atleta trentino proverà a replicare e migliorare in maglia biancorossa.

Fonte: Ufficio Stampa Lupi Santa Croce