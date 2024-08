Tagli, Pilastri (Montelupo nel cuore): "Governo impegnato a rimediare buchi di bilancio"

In relazione alla nota stampa diffusa dalla giunta montelupina a proposito di tagli lineari agli enti locali, ci preme sottolineare che dei 77825 mila euro di minor trasferimenti ai comuni, 23766 sono da imputare ai tagli della legge 2020 (la cosiddetta spending review informatica) e 54059 alla manovra contenuta nella legge 2023.

Nella stessa legge 2023 è stato previsto il riparto di risorse residue ai comuni il cui ammontare è stato quantificato in Euro 13279 oltre ad un importo da erogare sempre all'ente di euro 6206. L'impatto netto della manovra 2023 sul bilancio dell'ente è quindi pari a Euro 34574 che diventano 58340 se si aggiungono i tagli della manovra 2020.

Montelupo nel frattempo ha ricevuto fondi PNRR per oltre 3.100.000 euro. Intanto il governo Meloni, impegnato a rimediare ai buchi di bilancio creato dai governi Pd-M5S con provvedimenti sciagurati come bonus 110, reddito di cittadinanza e acquisto di banchi a rotelle per le scuole, sta studiando misure tese a calmierare i minori trasferimenti agli enti locali che comunque valgono, in media, lo 0,49% dei bilanci degli enti locali.

Maddalena Pilastri, capogruppo Monteluponelcuore