Ciclista muore nel Pisano, ipotesi malore

Sarebbe stato forse un malore a stroncare un ciclista in zona Castellina Marittima, comune della provincia pisana al confine con la provincia di Livorno. L’uomo è stato trovato sul ciglio della strada in gravi condizioni. Giunto sul posto in ambulanza, il personale sanitario del 118 ha allertato anche l'elisoccorso vista la gravità della situazione; nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto, non è stato possibile evitare il decesso del ciclista.

Ancora non si conosce l’identità dell’uomo, in quanto non aveva con sé documenti di identità.