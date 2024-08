Incendio in un condominio di Reggello, tre persone intossicate

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamenti di Figline Valdarno, di Pontassieve e dalla sede centrale, sono intervenuti alle ore 17.15 nel comune di Reggello, nella frazione del Matassino in via del Popolo, per un incendio di un locale tecnico situato al piano terra di un condominio composto da 2 piani fuori terra.

I vigili del fuoco giunti sul posto con due squadre e altri automezzi in supporto, hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che ha interessato il locale tecnico dove sono alloggiate le batterie di accumulo dell’impianto fotovoltaico installato sulla copertura dell’edificio che non è stato interessato dall’incendio. Importante il lavoro di spegnimento, di raffreddamento ostacolato dalle alte temperature che si sono formate all’interno dei locali.

Sul posto inviato un'autobotte e un’autoscala e il carro aria dalla sede centrale e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso.

Si è reso necessario l’intervento del personale sanitario per soccorrere 3 persone trasportate in ospedale per accertamenti sanitari per aver inalato i fumi della combustione.

Al termine delle operazioni, due appartamenti sono stati resi non fruibili per i danni provocati dall’incendio. Le due famiglie hanno trovato ospitalità presso i loro familiari.