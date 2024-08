Al museo d'estate: ecco le aperture a Santa Maria a Monte

Quest’Amministrazione Comunale ha lavorato all’avvio delle aperture del parco museale di Santa Maria a Monte, incentivando le visite nei fine settimana dei turisti. Dal Museo Casa Carducci, con la collezione pittorica permanente del maestro Possenti, sarà possibile partire per un tour itinerante gratuito alla scoperta delle ricchezze storico-artistiche del centro storico, come la Chiesa Collegiata, la visita alla Cisterna Medievale, la salita alla Torre dell'Orologio, e conclusione presso l'Area Archeologica La Rocca e l'annesso Museo Civico. Anche il Museo Civico Beata Diana Giuntini sarà aperto gratuitamente, con la possibilità di visitare i nuovissimi percorsi dedicati all'illustre concittadino Vincenzo Galilei e alle sue teorie musicali con innovative postazioni immersive, e all'archeologia, con i reperti provenienti da tutti gli scavi compiuti sul territorio comunale: la Rocca, Sant'Ippolito in Anniano, i Lavatoi di Valle Fontana e Piazza della Vittoria. “Dichiara il Sindaco Manuela Del Grande, che questa Giunta ha lavorato fin da subito per incentivare il turismo su Santa Maria a Monte e con l’apertura dei musei soprattutto nei fine settimana e l’organizzazione dei tour itineranti alla scoperta delle ricchezze storiche – artistiche, c'è stata un'ampia risposta a questa scelta politica, in quanto molti visitatori, si sono avvalsi di tale offerta. Il Comune, continua il Sindaco, concretizza un’offerta culturale importante per la conoscenza di Santa Maria a Monte”. Inoltre, l’informazione costante, che sta attuando il Comune ai locatori turisti del territorio, affinché possano nelle loro strutture ricettive dare pubblicità delle aperture, ha come obiettivo di rendere edotta e far conoscere all’utenza, che si trova nel territorio, e incentivarla a visitare le bellezze storiche e artistiche presenti nel Comune.