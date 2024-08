'Cuore di Maglia' per i prematuri della patologia neonatale dell’Ospedale di Pistoia

A distanza di pochi mesi l’Associazione “Cuori di Maglia” è tornata nella patologia neonatale dell’Ospedale di Pistoia per consegnare dei nuovi completini che servono per vestire i prematuri. Questa volta la donazione è stata fatta in occasione del patrono cittadino San Jacopo e sugli indumenti è riportato l’orso, simbolo dello stemma di Pistoia chiamato il “Micco”.

I morbidi e colorati manufatti (in lana o cotone) sono stati donati per permettere agli infermieri di sostenere e favorire la relazione mamma-bambino e di umanizzare la degenza. Si tratta di copertine, sacco-nanna, cappellini e scarpette ma anche di vivaci doudou (pupazzini) che vengono messi nelle incubatrici dopo essere stati a contatto con la pelle della mamma.

Ogni capo risponde a precisi criteri segnalati dagli operatori sanitari della Patologia Neonatale.

Gli indumenti sono stati consegnati alla dottoressa Stefania Magnanensi, infermiera coordinatrice del reparto, dalla delegata pistoiese di “Cuore di Maglia, la signora Cinzia Rafanelli che ha spiegato che l’Associazione lavora per sostenere e favorire, in tutte le Patologie Neonatali, il protocollo di cura ed accudimento che contribuisce allo sviluppo dei piccoli e facilita le relazioni genitoriali nelle terapie intensive.