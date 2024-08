Il tour del Vespa Club Valdelsa: percorsi 280 km

Nel 2023 il "Si và in Vetta", nel 2024 il "Si rivà in Vetta", ed è così che è nata la seconda edizione del tour turistico in Vespa che ha unito la Valdelsa alla Vetta del Monte Amiata.

Il tour organizzato dal Vespa Club Valdelsa che ha visto la partecipazione e collaborazione di gruppi vespistici e club da Castelfiorentino, Empoli, Siena, dalla Valdera, da Grosseto e dal Veneto, è stato alla scoperta della Valdelsa, passando per la Val di Merse e giungendo fino in Vetta al Monte senese più alto della provincia.

280 Km percorsi, un dislivello di oltre 1600 mt per raggiungere la simbolica Croce in Vetta e che ha visto unire il fresco dell'altura (1738 mt slm), la gastronomia e la cultura, con la visita alla Miniera di Abbadia San Salvatore, per i circa 100 vespisti partecipanti.

Una bella giornata alla ricerca del refrigerio e dello star bene insieme.

Vespa Club Valdelsa protagonista anche in Agosto con questo ed altri eventi nel mese, in attesa della lunga girata che porterà i Vespisti Valdelsani a Roma più precisamente domenica 8 settembre direttamente a San Pietro per l'Angelus di Papa Francesco.

Fonte: Ufficio Stampa