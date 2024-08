Invadono edificio in ristrutturazione, uno era evaso dagi arresti domiciliari

I Carabinieri di Cascina hanno arrestato un 36enne per evasione e denunciato lui e un'altra persona per invasione di terreni o edifici. Il 3 agosto, i due sono stati sorpresi in una casa in ristrutturazione a Cascina. Dopo una fuga, sono stati catturati. Si è scoperto che uno dei due era in detenzione domiciliare per reati legati a stupefacenti, armi e invasione di terreni. Dopo l'arresto, è stato giudicato con rito direttissimo e la misura detentiva è stata ripristinata. Entrambi sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici. Le loro responsabilità saranno valutate dalle autorità competenti.