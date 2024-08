Investito da un'auto nella notte a Camaiore, pedone deceduto

Nella notte a Camaiore un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. È successo intorno alle 4, in via Italia nella frazione di Capezzano Pianore, dove si sono precipitati i mezzi di soccorso inviati dal 118. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari intervenuti, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi, anche i carabinieri.

Alla guida dell'auto un giovane che procedeva in direzione Viareggio. Al momento il pedone deceduto non è stato identificato, perché con sé non aveva documenti.