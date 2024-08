"Officina delle idee", a Montespertoli domande aperte per l'utilizzo degli spazi del centro culturale

A partire dal 2021, grazie ai rinnovati locali e spazi del Centro Culturale Le Corti, l'Amministrazione comunale di Montespertoli ha messo a disposizione l'auditorium in comodato d'uso gratuito a diversi soggetti giuridici e privati tramite il bando 'L'Officina delle Idee'. Questo bando ha permesso di attivare numerosi corsi, tra cui il corso di pittura, di yoga, di chitarra, di disegno e di inglese. L'iniziativa ha incentivato un maggiore afflusso di utenti presso la biblioteca e ha contribuito a far conoscere le attività degli operatori coinvolti, trasformando il Centro Culturale Le Corti in un punto di riferimento sempre più rilevante per i cittadini di Montespertoli e dei comuni limitrofi.

"Il nostro Centro Culturale Le Corti è diventato un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono esprimere la loro creatività e passione. Abbiamo sempre creduto nell'importanza di offrire spazi aperti e opportunità per coltivare e potenziare la cultura e la socialità. Grazie all’entusiasmo ricevuto, il progetto ‘L'Officina delle Idee’ è diventata una realtà viva e pulsante, che arricchisce giorno dopo giorno la nostra comunità" dichiara l’Assessore alla Cultura, Alessandra De Toffoli e precisa "Per poter beneficiare di una tariffa agevolata per l'affitto dei locali, è necessario presentare la domanda di partecipazione al bando per l'anno 2024-2025".

Visti i risultati positivi ottenuti, l'Amministrazione comunale intende proseguire su questa strada. Per il periodo ottobre-dicembre 2024, lo spazio sarà offerto gratuitamente a coloro che ne faranno richiesta all’interno del progetto "L’Officina delle Idee". A partire da gennaio 2025, verrà applicata una tariffa oraria di € 5,00 per coloro che parteciperanno al bando 'L'Officina delle Idee' per l'annualità 2024-2025. Tutti i soggetti che faranno richiesta dell’auditorium del Centro Culturale Le Corti senza aver partecipato al bando 'L'Officina delle Idee' saranno soggetti alle tariffe approvate con delibera di G.C. n. 33 del 23/02/2023, valide anche per l’anno 2024.

L'Amministrazione comunale invita tutti i soggetti interessati a partecipare a questa importante iniziativa, continuando a contribuire al fermento culturale e sociale del nostro territorio. Al link informazioni complete: https://www.comune.montespertoli.fi.it/

Fonte: Comune di Montespertoli