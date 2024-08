Ruba benzina da un motorino vicino alla stazione, con sé materiale da scasso: arrestato

I carabinieri di Pisa hanno arrestato una persona per furto di benzina da un motorino vicino alla stazione. Durante i controlli, i militari hanno trovato l'individuo in possesso di strumenti per il furto, come pinze, cacciaviti e un imbuto artigianale. La benzina è stata restituita al proprietario e gli strumenti sequestrati. L'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, dopo il quale l'Autorità Giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La responsabilità del soggetto sarà valutata dalle autorità competenti.