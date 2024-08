Affitti estivi irregolari, la Guardia di Finanza recupera 500mila euro

Grazie all'analisi dei dati incrociati con le informazioni disponibili sui principali portali web di prenotazione per bed and breakfast e case vacanze, i controlli della Guardia di Finanza nella provincia di Grosseto hanno individuato oltre 10 tra privati e imprenditori che hanno nascosto al fisco più di 500.000 euro di redditi da locazioni estive. Le proprietà vanno da piccoli appartamenti in collina a prestigiose ville in località esclusive sul litorale, affittate a migliaia di euro a settimana. Inoltre, sono state riscontrate violazioni come il mancato pagamento del canone TV speciale, la mancata iscrizione al portale turistico regionale, l'omessa comunicazione delle persone alloggiate alla questura e il mancato pagamento di tributi locali.