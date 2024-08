Anziana soccorsa dal personale degli uffici di Servizi alla Strada. Masi (M5S): "Non possiamo che ringraziare"

Nella giornata odierna un'anziana signora si è presentata negli uffici di Servizi alla Strada SpA in Piazza della Libertà a Firenze. La donna, in compagnia di un cane di piccola taglia, è apparsa subito in chiara difficoltà riportando con sé un profondo taglio sulla fronte. Immediato è stato il soccorso del personale degli uffici che si sono occupati di chiamare un'ambulanza e di accudire il cane fino all’arrivo di un conoscente.

L'avvenuto è stato commentato da Lorenzo Masi, Capogruppo Movimento 5 Stelle. “Ritengo che quanto accaduto oggi sia degno di plauso, perché con un semplice gesto di umanità i dipendenti di Servizi alla Strada hanno dimostrato che l’attenzione verso il prossimo viene sempre prima di tutto. Quando gli uffici fanno oltre ciò che gli spetta, non possiamo che rilevarlo e ringraziarli”.

La disavventura della signora si è conclusa, dunque, nei migliori dei modi grazie all'aiuto del personale S.a.S.