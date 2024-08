Incendio a Scandicci, situazione sotto controllo

Incendio in via Vivaldi, a Scandicci. La situazione è sotto controllo, anche grazie all'intervento tempestivo di cinque squadre dei Vigili del Fuoco, tre de La Racchetta insieme anche alle forze dei Carabinieri e della Polizia Municipale. L'incendio ha coinvolto alcune sterpaglie ma fortunatamente l'intervento tempestivo dei mezzi di soccorso ha evitato che si propagasse e raggiungesse auto e abitazioni. Sul posto Lorenzo Tomassoli, Assessore del Comune di Scandicci con delega alla Protezione Civile, e Lorenzo Vignozzi, Assessore del Comune di Scandicci con deleghe a Polizia Municipale e Sicurezza Urbana.

"L'incendio si è sviluppato tra via Vivaldi e via Dell'Acciaiolo - spiega l'Assessore Lorenzo Tomassoli - su attivazione del Soup sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, le forze de La Racchetta, le pattuglie della Polizia Municipale, il supporto di un'ambulanza Humanitas di Scandicci e l'ufficio Protezione Civile del nostro Comune. Tutti insieme per permettere l'intervento degli operatori antincendio. Adesso la situazione è sotto controllo, gli addetti stanno continuando a operare sul posto e anche l'Assessore Lorenzo Vignozzi è presente sul luogo per vigilare. Ringrazio tutti i volontari che sono intervenuti, così come le nostre forze di soccorso e pronto intervento. Continuiamo a monitorare la situazione con grande attenzione".

Fonte: Comune di Scandicci