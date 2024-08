Ricevimento del giovedì con il sindaco, i colloqui riprenderanno il 22 agosto

I colloqui del giovedì senza appuntamento con il primo cittadino di Empoli, Alessio Mantellassi, saranno sospesi per due settimane. Non ci saranno infatti per le giornate di giovedì 8 e giovedì 15, quest'ultimo coincidente con Ferragosto. Riprenderanno il 22 agosto 2024, sempre in orario dalle 10 alle 12.

Il ricevimento libero è stata una pratica introdotta dal sindaco Alessio Mantellassi e sta avendo un riscontro positivo da parte delle cittadine e dei cittadini. È dedicato ad appuntamenti brevi: i richiedenti possono fare ingresso da via Giuseppe Del Papa, attendendo il proprio turno secondo l'ordine di arrivo.

Per le altre questioni più complesse e lunghe, si consiglia di prendere l’appuntamento da concordare con la Segreteria del Sindaco telefonando al numero 0571 757148 oppure tramite e-mail: segr.sindaco@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa