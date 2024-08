Serena Urso - Capogruppo FDI: "Centri di rimpatrio necessari"

Il molestatore con appurato stato mentale da tenere sotto controllo sanitario è stato trasferito in un Cpr fuori regione. Quindi le proposte del centro destra in merito alla necessità di avere dei cpr anche in toscana non sono così negative, come qualcuno vorrebbe far credere.

Questi centri di rimpatrio sono necessari! Oggi l'amministrazione di Castelfiorentino ha optato per questa soluzione. Ne prendiamo atto. Questa era l'unica soluzione per le problematiche che l'individuo ha creato e continuava a creare nel in paese.

Le proposte del centrodestra in merito ai Cpr anche in toscana sono fondate e risolutive. Questi centri di rimpatrio sono necessari tanti che

la nostra amministrazione ha dovuto optare per questa soluzione.

La sinistra ha sempre ostacolato l'apertura dei Cpr in toscana temendo che potesse venire meno la libertà personale .Ma di quale libertà personale parliamo? La libertà personale di entrare nel nostro paese da clandestino?

A Castelfiorentino la soluzione è stata il Cpr. Pertanto partendo proprio dalla decisione dell'amministrazione di Castelfiorentino sarebbe utile che anche in toscana si portasse avanti la costruzione di un Cpr che rappresenti la garanzia di un luogo in sicuro nel quale gli immigrati clandestini, possano esservi collocati in attesa dell'eventuale espulsione.

I cittadini in Toscana non tollerano più situazioni di degrado e delinquenza !

Fonte: Serena Urso - Capogruppo Fratelli d'Italia