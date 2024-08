Muore a 91 anni Leonetto Lonzi, storico dirigente dell'Armando Picchi Calcio di Livorno

Leonetto Lonzi, storico dirigente dell'Armando Picchi Calcio di Livorno, è scomparso all'età di 91 anni. Fondata nel 1971 da Leo e Enzo Picchi, la società fu intitolata al calciatore Armando Picchi. Lonzi, negli anni '90, insieme ad altri imprenditori e a Enzo Picchi, contribuì a trasferire la sede della società e a costruire il centro sportivo di Banditella. Il vivaio del club ha prodotto giocatori noti come Alessandro e Cristiano Lucarelli, Massimiliano Allegri e Leonardo Pavoletti. La società è riconosciuta per la valorizzazione dei giovani talenti, avendo vinto il titolo di campioni d'Italia nelle categorie Allievi e Juniores nel 1973 e 1974. L'Unione Sportiva Livorno ha espresso le sue condoglianze per la scomparsa di Lonzi.