Palio di Fucecchio, Forza Italia contro l'ex sindaco Spinelli

"Siamo rimasti sorpresi e soprattutto incuriositi dalle esternazioni con il consueto video celebrativo del ex sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, al ritorno dal Palio di Fonni che si è disputato nei giorni scorsi in Sardegna, a tal punto di avere chiesto spiegazioni in merito all'attuale sindaca, Emma Donnini, titolare ad interim delle delega alla più importante manifestazione cittadina".

Così Simone Testai, il capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Fucecchio.

"Premesso che fa piacere che un cittadino si rechi in terre così lontane per consolidare un rapporto di amicizia e collaborazione che esiste da tempo tra Fucecchio e Fonni, ciò che ci ha incuriosito sono le esternazioni sui social media del geometra Alessio Spinelli perché non ci è chiaro a quale titolo parlasse in quanto al momento non riveste alcun ruolo nell'amministrazione comunale e nel consiglio di amministrazione dell'evento".

"Ci hanno infatti stupito - prosegue Testai - le frasi al plurale di collaborazione ed apposizione di un ulteriore tassello al progetto della rete dei palii che francamente avremmo voluto sentire dalla voce della prima cittadina o dal consigliere Cei, che da ex assessore al palio oggi ricopre la delega alla Valorizzazione del Palio della Contrade, Relazioni con i Palii d’Italia; anch'esso presente ma in secondo piano rispetto alle esternazioni ufficiali dell'ex sindaco".

"Non comprendiamo questa 'autoproclamazione' (forse a nuovo presidente del CDA del palio) ma della quale al momento non si hanno notizie ufficiali. Abbiamo quindi ritenuto opportuno e doveroso, nell'interesse dell'amministrazione comunale e della neo sindaca in particolare, che il motivo di queste esternazioni siano chiarite da parte dell'ente altrimenti i cittadini rischiano di andare in confusione per questo ribaltamento di ruoli e funzioni".

Fonte: Forza Italia Fucecchio - Ufficio Stampa