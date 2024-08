Bimbo di tre anni si tuffa in piscina a Bibbiena e rischia di annegare

A Bibbiena un bimbo di 3 anni ha rischiato di affogare, dopo essersi tuffato in una piscina, questa mattina verso le 11.30.

Il piccolo si trovava con la madre quando all'improvviso si sarebbe lanciato in acqua, ingerendone parecchia. Immediato l'intervento prima del personale della piscina poi del 118: il bimbo piccolo è stato sottoposto a rianimazione con defibrillatore, per poi venire trasportato con l'elisoccorso Pegaso al Meyer di Firenze in codice rosso

Al momento del trasferimento a Firenze il bambino era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.