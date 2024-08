Senza licenza, attirava i cinghiali e poi li uccideva: nei guai un pensionato a Scandicci

Un pensionato è stato scoperto e denunciato dai carabinieri forestali a Giogoli, sulla collina di Scandicci, mentre foraggiava i cinghiali per attirarli e poi ucciderli.

L’uomo aveva trasformato un’area boschiva in un terreno di pasturazione degli ungulati, cospargendola di mais misto a fondi di caffè. I Forestali avevano rinvenuto tracce di cinghiali, una chiazza di sangue fresca e segni di trascinamento di un animale ucciso. Hanno deciso così di effettuare un appostamento in mattinata e hanno trovato il pensionato che teneva in mano una busta di plastica contenente granturco, da lui sparso al suolo.

Dagli accertamenti è risultato che il cacciatore era in possesso di porto d'armi ma non dell'abilitazione per la caccia di selezione ai cinghiali, rendendo illegale il suo foraggiamento di cinghiali per attività di caccia.