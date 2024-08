Consiglio comunale Fucecchio, elezioni organi annullate: il commento di FdI

"Siamo purtroppo arrivati a questo risultato dopo l’esposto che ho presentato in Prefettura a nome del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia già in data 4 luglio e dopo lo scambio di alcune comunicazioni con gli uffici preposti. La sera stessa del consiglio comunale avevamo posto il problema che appariva abbastanza evidente e una maggiore prudenza e un maggior ascolto della minoranza, apparentemente fastidiosa, ma sicuramente utile avrebbe permesso di evitare una figuraccia alla neonata amministrazione che negli ultimi due mesi è sembrata più interessata a tagliare nastri e a presenziare a cerimonie che a mettere in campo proposte concrete per il nostro territorio e a fare attenzione a questioni sostanziali come questa".

Così Vittorio Picchianti, capogruppo di Fratelli d’Italia presso il Consiglio Comunale di Fucecchio, in seguito all'annullamento da parte della Prefettura fiorentina delle elezioni degli organi del Consiglio comunale.

"Uno dei compiti fondamentali di tutti i consiglieri, specialmente quelli di minoranza è fare proposte e vigilare sui regolamenti che permettono il buon funzionamento del consiglio comunale. I buoni propositi sul dialogo e la collaborazione vanno messi in pratica sempre e a maggior ragione quando qualcuno, nell’interesse di tutto il consiglio comunale, solleva questioni utili a garantirne il funzionamento e il buon nome. Siamo meravigliati che il Comune, con il suo comunicato stampa, finisca con l’addossare tutte le colpe all’organo tecnico amministrativo della segreteria".

"Anche di fronte ad un acclarato errore - aggiunge - avremmo apprezzato che qualche figura politica ci mettesse la faccia, oltretutto dopo averci tacciato, nell’ultimo mese, di fare ostruzionismo e di non avere rispetto per la figura del Presidente soltanto per il motivo di aver chiesto spiegazioni. Faremo tutto ciò che possiamo e in questo chiediamo la collaborazione di tutte le forze politiche, per capire in tempi brevi se anche tutti gli atti votati nell’ultimo mese debbano essere annullati o meno".

"Non siamo chiamati ad esprimere giudizi sull’operato delle singole persone, ma non possiamo non notare l’approssimazione di chi è uscito vincente dalle urne, ma deve sicuramente ancora dimostrare di saper svolgere il nuovo ruolo. Ritengo che le nostre osservazioni siano andate anche nell’interesse del collega Bonfantoni evidentemente non ben consigliato e sostenuto nemmeno dalla sua stessa maggioranza ed esposto ad una inevitabile decadenza dal suo ruolo".

"Ci auguriamo - conclude Picchianti - che venga convocato al più presto un nuovo consiglio nel quale poter, finalmente votare, secondo le indicazioni del regolamento, un nuovo presidente: che sia lo stesso Bonfantoni o eventualmente, altro nominativo - che siamo comunque disposti a valutare - indicato dalla maggioranza

