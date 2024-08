"Le Vie di Leonardo Da Vinci" diventa Itinerario Culturale Europeo

Il 28 giugno 2024 è pervenuta all’associazione “Le Vie di Leonardo Da Vinci” la certificazione di Itinerario Culturale Europeo da parte del Consiglio d’Europa. La decisione stabilita nella riunione del 21 e 22 maggio a Lussemburgo è stata confermata dal Consiglio di Amministrazione dell'APE mediante procedura scritta il 27 giugno, secondo i criteri stabiliti dalla risoluzione CM/Res (2023) 2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ed ha una durata di 5 anni. Si tratta di una certificazione rilasciata attualmente a 48 Itinerari, tra cui alcuni molto famosi come il Cammino di Santiago di Compostela o la Via Francigena, che illustrano la memoria, la storia e il patrimonio europeo.

Sono Itinerari che lavorano in 5 Campi di azione: la cooperazione in ricerca e sviluppo, la valorizzazione del territorio e del loro patrimonio, gli scambi culturali ed educativi per i giovani europei, la pratica culturale e artistica contemporanea, il turismo culturale e lo sviluppo culturale sostenibile.

E’ un traguardo molto atteso e ambito da parte dell'Associazione Internazionale “Le Vie di Leonardo Da Vinci”, che, anzi, proprio con questo scopo si è costituita nel 2021, riunendo le città di Vinci, Amboise, Vipava, Istanbul, la Città Metropolitana di Firenze e l’Unione dei Comuni Valle Savio di Cesena, situate in Italia, Francia, Slovenia e Turchia. Inoltre sono state numerose le adesioni successive di Comuni, Associazioni, Musei, coinvolgendo poi anche la Svizzera e l’Ucraina.

Il Progetto, sviluppatosi a partire dal 2015, prima con la creazione di un Comitato, poi nel 2018 con la costituzione dell’associazione italiana, si avvale di un Comitato Storico Scientifico composto da 21 studiosi tra i più stimati a livello internazionale, ed ha conseguito il suo scopo grazie ad uno sforzo esteso di tantissimi volontari, amministratori, associazioni, che si sono succeduti nel corso di tutto il decennio.

L’obiettivo adesso è coinvolgere tantissimi giovani in tutta l’Europa, altre città e nazioni dove si trovano opere o si svolgono attività su Leonardo per allargare la rete promuovendo un vero e proprio scambio culturale. Nel 13° Forum degli Itinerari Culturali Europei che si svolgerà a Visigrad ed a Budapest (Ungheria) dal 25 al 27 settembre 2024 “Le Vie di Leonardo Da Vinci” (European Leonardo da Vinci Ways) riceveranno la certificazione ufficiale. A Vinci il 6 e 7 dicembre 2024 si svolgeranno, invece, i festeggiamenti dell’Associazione Internazionale con la partecipazione dei vari rappresentanti istituzionali europei e nazionali, dei Soci e degli Aderenti all’Associazione Internazionale, come pure dei componenti di altri Itinerari Culturali Europei.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa