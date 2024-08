Raduno Lupi Santa Croce: le informazioni

I Lupi Santa Croce sono orgogliosi di invitare le istituzioni, gli sponsor, i tesserati, e tutti i tifosi, alla presentazione della prima squadra biancorossa, in calendario lunedì 26 agosto p.v., ore 18.30, presso il Pala Parenti. Ad essere presentati uno ad uno saranno i componenti dello staff tecnico e tutti i protagonisti della serie B 2024-05, capitanati da Leonardo Colli.

Sarà un’occasione di ritrovo e di ripartenza, un modo per far sentire al nuovo gruppo la spinta dell’ambiente e il calore della tifoseria. Al termine della presentazione, allenatori e giocatori saranno a disposizione dei “media” per le interviste di rito.

Sarà anche il debutto per il nuovo title-sponsor, Codyeco, che dopo tanti anni è tornato in prima fila nel sostegno ai Lupi. Ricominciamo a lottare e sognare, insieme, dal 26 agosto.