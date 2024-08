Use Rosa Scotti, nuova stagione, stesso staff: Mario Ferradini, Iacopo Giusti e Diego Alpi

Squadra affiatata non si cambia. Anche il prossimo anno coach Alessio Cioni e la società non hanno avuto dubbi ed esitazioni nella scelta dello staff. A lavorare in palestra con la nuova Use Rosa Scotti nel ruolo di assistenti saranno ancora Mario Ferradini e Iacopo Giusti, un trio che è ormai insieme da molti anni con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Stesso dicasi per Diego Alpi, preparatore fisico ormai da tantissime stagioni di casa Use ed Use Rosa, oltre che delle nazionali giovanili con le quali collabora da tempo.