Zanzare, proseguono gli interventi a Empoli

L’attenzione è massima e l’attività di disinfestazione antilarvale contro le zanzare prosegue su tutto il territorio comunale. Inoltre, è tutt’ora in corso il controllo di monitoraggio della 'popolazione' attraverso le ovitrappole. La società specializzata incaricata, la Blitz, sta effettuando l’ottavo ciclo del programma di interventi per l’anno 2024 cominciato ad aprile scorso.

LE OVITRAPPOLE - Il controllo della popolazione di zanzare è stato condotto attraverso il posizionamento di sette punti di monitoraggio con ovitrappole nei seguenti luoghi: parco di Serravalle, giardino di piazza Matteotti, parcheggio ospedale San Giuseppe, area verde viale Buozzi, Largo della Resistenza, via Ponzano ai giardini pubblici e giardino area cani di via Gobetti. Le ovitrappole sono state posizionate in data il 3 maggio e saranno mantenute attive fino al 31 ottobre 2024.

INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE - Allo scopo di controllare la popolazione di zanzare saranno eseguiti interventi con prodotti larvicidi distribuiti in pozzetti, caditoie, bocche di lupo, vasche ornamentali, presenti nelle pertinenze pubbliche nelle date in basso riportate.

Ogni ciclo di interventi dura quattro giorni, ogni giorno viene coperta una zona. Le date sono riferite all’inizio del ciclo nelle quattro zone individuate, a partire dalla zona 1, giorno seguente zona 2, giorno ancora seguente zona 3 e infine ultimo giorno zona 4 e possono subire alcune modifiche in base all’andamento climatico (piogge).

Ecco il programma completo degli interventi da quando sono cominciati: 3 aprile, 26 aprile, 15 maggio, 31 maggio, 13 giugno, 3 luglio, 24 luglio, 14 agosto – ottavo ciclo, 29 agosto, 11 settembre, 27 settembre, 11 ottobre, 30 ottobre e 15 novembre. In totale sono quattordici cicli.

LE ZONE - Zona 1: Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Empoli zona est; Zona 2: Carraia, Empoli città, Santa Maria, Avane, Pagnana, Marcignana; Zona 3: Martignana, Monterappoli, Sant’Andrea/Fontanella, Ponte a Elsa, Brusciana; Zona 4: Villanuova, Pozzale/Casenuove, Bastia, Cerbaiola, Corniola, Pianezzoli, Terrafino.

Gli operatori saranno riconoscibili da pettorine color arancione e scritta “servizio di disinfestazione”.

Gli interventi adulticidi vengono effettuati se richiesti dalla amministrazione comunale per emergenza sanitaria.

«Continua come previsto da calendario l'attività di disinfestazione larvale che risulta più sostenibile delle azioni adulticida che comunque su segnalazione in casi emergenziali vengono previste ed eseguite - spiega l’assessora alla Transizione ecologica, Laura Mannucci -. Si ribadisce l'importanza di adottare comportamenti corretti, come scritto nell'informativa reperibile sul sito del Comune, perché una parte importante della proliferazione delle zanzare avviene in ambienti privati».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa