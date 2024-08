Sant'Orsola, la sindaca Funaro: "Nessun ritardo sulla riqualificazione"

"Nessun ritardo sulla riqualificazione di Sant’Orsola. Gli impegni sono stati rispettati. Siamo comunque sempre pronti a incontrarci e dare informazioni". Lo ha detto la Sindaca di Firenze e della Città Metropolitana Sara Funaro rispondendo alle dichiarazioni di un comitato cittadino.

La convenzione urbanistica è stata firmata il 29 dicembre scorso dopo l'approvazione in consiglio comunale del piano unitario (avvenuto il 18 dicembre 23) e la presa d’atto del Consiglio della Città Metropolitana di Firenze.

Alla fine dello scorso aprile dopo la conclusione dei lavori eseguiti dalla Città Metropolitana relativamente al rifacimento delle facciate e del tetto, il complesso di Sant’Orsola è stato consegnato ad Artea, società concessionaria. Artea ha presentato, alla fine di maggio, gli elaborati progettuali per la richiesta di permesso a costruire al Comune di Firenze e sono in corso di acquisizione tutti i pareri degli enti per procedere con il rilascio del permesso.

Nel frattempo dal 28 giugno al 21 luglio Sant’Orsola ha ospitato la mostra sul Tour de France e dal 31 luglio fino al 27 ottobre ospiterà la mostra 'Rivelazioni'.

