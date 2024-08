Sicurezza, Carriero (FdI): "Dall'Amministrazione comunale solo spot"

Cosimo Carriero, presidente di Gioventù Nazionale Empoli e capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d'Italia, fa sentire la sua voce sulla questione sicurezza: "Come temevamo, i proclami dell'amministrazione comunale sui servizi serali e notturni della polizia municipale dell'Unione dei comuni del circondario empolese-valdelsa si sono rivelati solo spot pubblicitari, durati giusto il tempo di fare qualche foto alla presenza di sindaco e assessore alla sicurezza. Stando a quello che ci dicono i cittadini delle zone dove maggiore è l'incidenza del fenomeno dello spaccio, infatti, in assenza delle pattuglie nelle ore serali e notturne tutto torna come prima. E allora, è logico o no chiedersi che senso abbia, per un comune come Empoli, aderire a un comando unificato della polizia municipale, gestito a livello di Unione dei comuni, quando, da solo, aveva circa quaranta agenti?

Solo Fratelli d'Italia, anche in questi giorni di ferie estive, ha continuato a denunciare il degrado che sta caratterizzando Empoli dando voce alle proteste dei cittadini. Noi abbiamo denunciato per primi quello che sta accadendo in viale Buozzi e nella zona di via Cherubini/Piazza Toscanini. Noi abbiamo denunciato l'abbandono di siringhe in piazza stazione e il bivacco nel parco di Ponzano. Noi stiamo continuando a tenere alta l'attenzione sui temi della sicurezza. E non è certo motivo di vanto leggere che l'amministrazione comunale, nei suoi comunicati stampa, non smentisce ma conferma le nostre denunce anche nelle richieste di intervento al prefetto di Firenze: prefetto a cui sempre noi, per primi, abbiamo inviato un esposto in tempi non sospetti.

La sicurezza è, purtroppo, un tema che non si combatte con proclami e finte iniziative per mostrarsi sui giornali: e prima quest'amministrazione comunale lo capisce, meglio sarà per tutti i cittadini empolesi".

Cosimo Carriero

Capogruppo Fratelli d'Italia