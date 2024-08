Nuove aree gioco a Empoli: stanziati 250mila euro

Rigenerare, riqualificare e rinnovare alcune aree a verde adattate al gioco per una “Empoli più bella”, un’altra voce della ‘Manovra di bilancio - Empoli 100 giorni’ approvata il 29 luglio in Consiglio comunale in cui l’amministrazione comunale ha stanziato 250mila euro per nuove collocazioni di attrezzature da gioco e interventi di sistemazione di altre esistenti. L’importanza dei cittadini più piccoli parte anche da qui.

"I giochi per le nostre bambine e i nostri bambini sono un elemento importante per la loro crescita, per i nostri parchi perché diventano fruibili da tutti ed ecco perché abbiamo scelto di mettere 250 mila euro per rinnovare nuove aree gioco – ha spiegato il sindaco Alessio Mantellassi -. Interverremo a Pagnana in piazza Arno con un'area giochi nuova, in via Adda a Serravalle di fronte alle scuole sono già partiti i lavori, nuovi giochi a Brusciana nei pressi del campo sportivo, a Marcignana in via Turati sarà sistemata l'area giochi esistenti e creeremo una nuova area gioco alle 'Case Fanfani' in zona ospedale. Infine a Santa Maria in via Pio La Torre dove nascerà una nuova area gioco e sarà sostituita l’altalena nell’area di via Guicciardini. Questo è soltanto l’inizio di un percorso che non basterà e che dovremo portare avanti perché serve a loro, ai più piccoli della nostra città che ci stanno molto a cuore".

"Abbiamo cercato di dare una prima risposta a determinate aree che ci erano state sollecitate nel tempo dai cittadini – ha evidenziato l'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni - per una sostituzione o una ripresa di determinati giochi. Questo è solamente un inizio di un intervento sulle aree gioco che ovviamente proseguirà nel corso del mandato con un'attenzione scrupolosa anche a tutte le rimanenti aree".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa