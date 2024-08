Riapre l'Alchemist pub di Empoli: stesso format, ma nuova sede e anche cocktail bar

Dopo oltre 20 anni di attività, L'Alchemist pub di Empoli aveva chiuso il suo 'storico' locale di via dei Cappuccini lo scorso 6 aprile. I proprietari, però, lo avevano promesso: non era un addio, ma solo un arrivederci. Il prossimo 19 agosto L'Alchemist, infatti, riaprirà, in via Ricasoli 6 a Empoli, nei locali dell'ex Flower, non distante dalla stazione.

L'Alchemist è uno dei locali notturni più longevi di Empoli e storico presidio di musica dal vivo. Ormai da mesi i proprietari erano alla ricerca di un nuovo fondo a Empoli per trasferire l'attività. "Il format rimarrà il solito - spiegano -, così come il nome: The Alchemist pub. Ma nel nuovo locale saremo anche cocktail bar per gli aperitivi".

L'Alchemist sarà presente anche al Beat Festival al parco di Serravalle con una postazione dedicata dal 29 agosto al 1 settembre e poi dal 6 all'8 settembre.