Incendio boschivo a Resceto, intervengono mezzi aerei

In corso da alcune ore un incendio boschivo in località Resceto, in provincia di Massa-Carrara. Le fiamme si stanno sviluppando in una zona inaccessibile e con elevata pendenza. Sul posto stanno intervenendo le squadre dell'Unione di Comuni della Lunigiana coordinate nelle operazioni dall'organizzazione regionale ed è previsto l'invio di mezzi aerei.

Giornata di incendi quella di oggi: dal pomeriggio un pericoloso incendio ha mandato in fumo 10 ettari di vegetazione in località di Treggiano, impegnando decine di squadre tra vigili del fuoco e volontari e tre elicotteri della regione; sempre nel primo pomeriggio si è verificato un incendio a Colonnata di Carrara che si è esteso per 4 ettari ed un altro ad Asciano.

Fonte: Massa