Nuovi raid notturni sulle auto in sosta nel quartiere di San Jacopino

Nel quartiere fiorentino di San Jacopino si sono verificati nuovi raid notturni con spaccate di auto in sosta, danneggiando almeno tre veicoli. Il presidente del Comitato cittadini attivi, Simone Gianfaldoni, denuncia un'escalation di violenza e criminalità nella zona, attribuita a persone sotto l'effetto di alcol e droghe. Gianfaldoni ha segnalato anche problemi di spaccio e furti di biciclette, chiedendo un intervento urgente per ripristinare la sicurezza nel quartiere. Ha avuto un incontro positivo con il commissariato di polizia per discutere le problematiche e cercare soluzioni.